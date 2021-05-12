В Сумах полиция задержала мужчину, который якобы совершил покушение на убийство адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора Геннадия Демьяненко. Злоумышленник нанес своему знакомому десятки ножевых ранений.

Детали жестокого инцидента в Сумах

По данным полиции, пострадавший – 44-летний мужчина, а нападавший – его 52-летний знакомый. Вечером, когда случилась трагедия, они распивали алкоголь дома у пострадавшего.

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Когда жена потерпевшего пришла домой, то обнаружила своего мужа окровавленным. Она позвонила в полицию.

Злоумышленник оказался жителем Сумской области. Правоохранители задержали его за статью о покушении на убийство. Сейчас идет следствие.

Что известно о пострадавшем

По данным СМИ, происшествие случилось 9 мая около 22:00. Пострадавшим якобы оказался Геннадий Демьяненко – владелец юридической фирмы LS Group. Ранее он работал в органах прокуратуры. Кроме того, потерпевший является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, а также президентом ФК "Сумы".

Вечером 11 мая на сайте ФК "Сумы" распространили официальное заявление по поводу совершения покушения на убийство президента клуба.

Сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры, по факту получения более десяти колото-резаных ранений. Полиция расследует уголовное производство по покушению на убийство,

– говорится в сообщении.

В ФК также поблагодарили врачей и правоохранителей за профессиональные действия.