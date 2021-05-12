У Сумах поліція затримала чоловіка, який нібито скоїв замах на вбивство адвоката, президента футбольного клубу "Суми" та колишнього прокурора Геннадія Дем'яненка. Зловмисник завдав своєму знайомому десятки ножових поранень.

Деталі жорстокого інциденту у Сумах

За даними поліції, постраждалий – 44-річний чоловік, а нападник – його 52-річний знайомий. У вечір, коли трапилася трагедія, вони розпивали алкоголь вдома у постраждалого.

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Коли дружинина потерпілого прийшла додому, то виявила свого чоловіка закривавленим. Вона подзвонила у поліцію.

Зловмисник виявився мешканцем Сумської області. Правоохоронці затримали його за статетю про замах на вбивство. Наразі триває слідство.

Що відомо про постраждалого

За даними ЗМІ, подія трапилася 9 травня близько 22:00. Постраждалим нібито виявився Геннадій Дем'яненко – власник юридичної фірми LS Group. Раніше він працював в органах прокуратури. Крім того, потерпілий є державним радником юстиції 3 класу, почесним працівником прокуратури та заслуженим юристом України, а також президентом ФК "Суми".

Ввечері 11 травня на сайті ФК "Суми" поширили офіційну заяву з приводу вчинення замаху на вбивство президента клубу.

Наразі життю та здоров'ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури, за фактом отримання понад десяти колото-різаних поранень. Поліції розслідує кримінальне провадження щодо замаху на вбивство,

– мовиться у повідомленні.

У ФК також подякували лікарям та правоохоронцям за професійні дії.