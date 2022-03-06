Людей призывали срочно отойти от окон. Это может спасти жизнь.
Заметьте Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев Сумской области
Сумы. Тревога! Угроза уличных сражений. Держитесь как можно дальше от окон,
– говорится в сообщении.
В Сумах по состоянию на 16.45 6 марта объявили тревогу. Местных жителей предупредили об угрозе уличных сражений.
Источник:телеграмм Сумской ОВА
Людей призывали срочно отойти от окон. Это может спасти жизнь.
Заметьте Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев Сумской области
Сумы. Тревога! Угроза уличных сражений. Держитесь как можно дальше от окон,
– говорится в сообщении.