Людей призывали срочно отойти от окон. Это может спасти жизнь.

Заметьте Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев Сумской области

Сумы. Тревога! Угроза уличных сражений. Держитесь как можно дальше от окон,

– говорится в сообщении.