Фото вражеской техники, уже перешедшей под ходатайство ВСУ, распространяются по сети.
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Новые результаты боевой деятельности украинских воинов Сумской области. И, конечно же, трофеи,
– говорится в публикации.
Захвачена техника оккупантов / Фото Генеральный штаб ВСУ
Напомним, что единственный город Сумщины, который оккупировал враг – Тростянец. Однако, по словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, количество идущей через город вражеской техники значительно уменьшилось.
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