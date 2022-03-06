Фото вражеской техники, уже перешедшей под ходатайство ВСУ, распространяются по сети.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Новые результаты боевой деятельности украинских воинов Сумской области. И, конечно же, трофеи,

– говорится в публикации.

Захвачена техника оккупантов / Фото Генеральный штаб ВСУ

Напомним, что единственный город Сумщины, который оккупировал враг – Тростянец. Однако, по словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, количество идущей через город вражеской техники значительно уменьшилось.