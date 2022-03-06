Фото ворожої техніки, яка вже перейшла під клопотання ЗСУ, поширюються мережею.
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Нові результати бойової діяльності українських воїнів на Сумщині. І, звичайно ж, трофеї,
– йдеться у публікації.
Захоплена техніка окупантів / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Нагадаємо, що єдине місто Сумщини, яке окупував ворог, – Тростянець. Однак, за словами глави Сумської ОВА Дмитра Живицького, кількість ворожої техніки, яка йде через місто, значно зменшилася.
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