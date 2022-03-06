Єдине місто Сумщини, яке окупував ворог, – Тростянець. Однак, за словами глави Сумської ОВА Дмитра Живицького, кількість ворожої техніки, яка йде через місто, значно зменшилася.

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У селі на Сумщині майже скрізь російські танки

В одному із сіл Тростянецької громади, яке зайняли росіяни, по центральній вулиці та у прилеглих, а також майже біля кожного двору, стоїть російський танк,

– повідомив глава ОВА.

Російська армія створила "живий щит" із жителів села. Живицький зазначив, що його зробили для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії).

Залежно від конкретного типу установки та ракет-перехоплювачів максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають неподалік супротивника, насамперед від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей.

Глава ОВА також наголосив, що влада постійно працює над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району і загалом з усіх небезпечних місць Сумщини.

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