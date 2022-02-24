Президент Чехии отметил, что против Москвы немедленно необходимо ввести жесткие санкции.

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Россия совершила преступление против человечности. Раньше говорил, что российские не безумны, чтобы ворваться в Украину, теперь вижу, что ошибался. Сумасшедших нужно изолировать. Россию ждет изоляция и одиночество,

– сказал Земан.

Он добавил, что новые ограничения должны отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также исключить страну-агрессора из международных платежей.

Следует отметить, что действующий президент Чехии ранее активно озвучивал пророссийскую позицию и поддерживал Путина. Однако даже он смог прислушаться к здравому смыслу, когда Кремль прибег к полномасштабному наступлению против Украины.