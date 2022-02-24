Президент Чехії зазначив, що проти Москви негайно необхідно запровадити жорсткі санкції.

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Росія скоїла злочин проти людяності. Раніше казав, що російські не божевільні, щоб увірватися в Україну, тепер бачу, що помилявся. Божевільних треба ізолювати. Росію чекає ізоляція та самотність,

– сказав Земан.

Він додав, що нові обмеження повинні відключити Росію від банківської системи SWIFT, а також виключити країну-агресора з міжнародних платежів.

Варто зазначити, що чинний президент Чехії раніше активно озвучував проросійську позицію та підтримував Путіна. Однак навіть він зміг прислухатися до здорового глузду, коли Кремль вдався до повномасштабного наступу проти України.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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