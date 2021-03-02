В Индонезии на острове Суматра 2 марта произошло извержение вулкана Синабунг. Он выпускает мощные облака пепла и дыма.

Так, облако пепла уже поднялось на около 5 тысяч метров.

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Что делают местные жители

Местным жителям запретили подходить к вулкану. Для этого подступы к горе огородили за несколько километров.

Правда, людей пока не эвакуируют. Сейчас их призвали соблюдать меры безопасности, то есть носить маски и следить, чтобы в населенные места не добралась лава.

Что известно о прошлых извержениях вулкана

Синабунг "спал" более 400 лет, однако проснулся в 2010. После этого уже было несколько извержений и выбросов пепла. Например, в 2014 и 2016 годах из-за этого погибло несколько человек. Собственно, тогда местных жителей эвакуировали.

Обратите внимание! В Индонезии есть 120 вулканов, двое из них – сейчас активны. В течение последних нескольких лет около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за извержения.



Облака пыли / Фото Rappler

Смотрите видео извержения вулкана: