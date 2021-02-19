Вулкан Этна, что на Сицилии проснулся 16 февраля. За двое суток произошло уже 2 извержения. Однако итальянская власть уверяет, что угроз населению нет. О каких-либо пострадавших или разрушениях не сообщается.

Несмотря на это, улицы муниципалитета Катания обильно посыпало пеплом.

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Перерыв между извержениями составила 30 часов

Власти закрыли объекты, которые расположены неподалеку от кратера еще 16 февраля. Пришлось также временно остановить работу местного аэропорта.

Перерыв между двумя извержениями Этны составило всего 30 часов. Столб лавы и густого дыма поднимается на 500 метров. Пепел рассеивается на площадь около 10 километров. Из-за этого местные власти запретили пользоваться мотоциклами и скутерами. Также снизили уровень допустимой скорости на автодорогах.

Сицилийцы не переживают из-за активности Этны

Источник: Independent

Местные жители из-за извержения никакого беспокойства не демонстрируют. Напротив, сицилийцы говорят, что были бы взволнованы, как если бы ничего не происходило.

Это здорово увидеть, что международное сообщество переживает из-за извержения. Но на самом деле – это замечательно. Даже мы, сицилийцы, хотя и привыкли к этому, всегда ждем с нетерпением, когда Этна снова проснется,

– сказала местная жительница Джайя Карамацца.

Больше всего хлопот Этна приносит жителям Педара – населенного пункта возле вулкана. Там приходится расчищать все после извержения.

Смотрите фото извержения Этны / Фото AP:

Смотрите видео извержения Этны:

Mount Etna couldn’t bear this lockdown and blew.pic.twitter.com/JXCLoVtOWH — Non-Flying Dutchmen (@AnaBahis) February 18, 2021

Rugby con el volcán Etna (activo) de fondo.



Vía @revistaHrugby (Instagram) pic.twitter.com/aysvJOS2rb — Rugby en Español (@Rugbyesp1) February 18, 2021