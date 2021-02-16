Мощная лава и высокое облако дыма: в Италии снова проснулся вулкан Этна – фото, видео
На итальянском острове Сицилия 16 февраля снова проснулся вулкан Этна. Поэтому свою работу прекратил международный аэропорт Катании.
Источник:ANSA
Извержения из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и сильным потоком лавы.
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Очередное извержение вулкана Этна
Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Источник подземных толчков находится на глубине примерно 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной дозвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
Местный аэропорт прекратил работу
Из-за извержения вулкана аэропорт Катании прекратил свою деятельность.
Кризисный отдел аэропорта принял такое решение, потому что столб дыма и пепла, который выбрасывает кратер, имеет высоту более 1 километра, а тьма не позволяет гарантировать безопасность полетов.
Извержение вулкана Этна: смотрите видео
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