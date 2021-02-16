На итальянском острове Сицилия 16 февраля снова проснулся вулкан Этна. Поэтому свою работу прекратил международный аэропорт Катании.

Извержения из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и сильным потоком лавы.

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Очередное извержение вулкана Этна

Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал повышение вулканической активности в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине примерно 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной дозвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

Местный аэропорт прекратил работу

Из-за извержения вулкана аэропорт Катании прекратил свою деятельность.

Кризисный отдел аэропорта принял такое решение, потому что столб дыма и пепла, который выбрасывает кратер, имеет высоту более 1 километра, а тьма не позволяет гарантировать безопасность полетов.

Обратите внимание! 18 января один из кратеров вулкана Этна уже извергал лаву. В последующие дни активность вулкана продолжала расти.

Что известно о вулкане Этна? Это – самый активный вулкан в Европе, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его высота постоянно меняется из-за извержения и выбросов. Согласно различным данным, она составляет от 3 326 до 3 350 метров.

La vista da casa mia...

(She's mad but honestly can relate)#Etna pic.twitter.com/cHcoUuaHMl — EleonoraZen (@ElenorVen) February 16, 2021

Извержение вулкана Этна: смотрите видео