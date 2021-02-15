После землетрясения в Японии на Курилах проснулся вулкан: есть ли опасность для людей
На острове Матуа, входящего в состав Курильских островов, проснулся вулкан Пик Сарычева. Ученые заявили, что это может быть связано с сильным землетрясением, произошедшим на северо-востоке Японии 13 февраля.
Источник:Института морской геологии и геофизики
Исследователи зафиксировали тепловые аномалии в течение 9, 10, 12 и 14 февраля. В остальные дни недели вулкан был затуманен облаками.
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Сейчас исследования за вулканом проводит сахалинская группа реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН. Ученые объяснили, что сейчас происходит эффузивное извержения вулкана.
Есть ли опасность для людей
Официально вулкан Пик Сарычева не представляет опасности, ведь на острове нет жителей. В то же время сотрудница института уточнила, что там могут быть военные. Опасность появится, если извержение вулкана усилится.
Сейчас мы наблюдаем слабую термальную аномалию. Если будет усиление извержения, то опасность может появиться для авиалиний, но при нынешнем состоянии дел для авиалиний опасности нет,
– сообщила собеседница агентства.
Вулкан Пик Сарычева, где началось извержение: карта
Землетрясение в Японии: главное
- Мощное землетрясение зафиксировали 13 февраля примерно в 16:07 по киевскому времени. Его магнитуда составляла 7,3.
- В результате землетрясения более 950 тысяч домов остались без света, а пострадали более 120 человек.
- Также из-за землетрясения в Японии на АЭС "Фукусима" расплескалась вода из хранилищ с облученным топливом.
- В японской префектуре Фукусима 14 февраля зафиксировали повторное землетрясение. Его эпицентр находился на глубине 50 километров под водой.
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