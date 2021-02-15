На острове Матуа, входящего в состав Курильских островов, проснулся вулкан Пик Сарычева. Ученые заявили, что это может быть связано с сильным землетрясением, произошедшим на северо-востоке Японии 13 февраля.

Исследователи зафиксировали тепловые аномалии в течение 9, 10, 12 и 14 февраля. В остальные дни недели вулкан был затуманен облаками.

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Сейчас исследования за вулканом проводит сахалинская группа реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН. Ученые объяснили, что сейчас происходит эффузивное извержения вулкана.

Интересно! Эффузивное извержения отличается от обычного тем, что почти не сопровождается взрывами. А лава спокойно вытекает из ствола или трещины.

Есть ли опасность для людей

Официально вулкан Пик Сарычева не представляет опасности, ведь на острове нет жителей. В то же время сотрудница института уточнила, что там могут быть военные. Опасность появится, если извержение вулкана усилится.

Сейчас мы наблюдаем слабую термальную аномалию. Если будет усиление извержения, то опасность может появиться для авиалиний, но при нынешнем состоянии дел для авиалиний опасности нет,

– сообщила собеседница агентства.

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