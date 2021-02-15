На острові Матуа, що входить до складу Курильських островів, прокинувся вулкан Пік Саричева. Науковці заявили, що це може бути пов'язано із сильним землетрусом, що стався біля північного сходу Японії 13 лютого.

Дослідники зафіксували теплові аномалії протягом 9, 10, 12 та 14 лютого. В інші дні тижня вулкан був затуманений хмарами.

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Наразі дослідження за вулканом проводить сахалінська група реагування на вулканічні виверження Інституту морської геології та геофізики Далекосхідного відділення РАН. Науковці пояснили, що наразі триває ефузивне виверження вулкана.

Цікаво! Ефузивне виверження відрізняється від звичайного тим, що майже не супроводжується вибухами. А лава спокійно витікає із жерла або тріщини.

Чи є небезпека для людей

Офіційно вулкан Пік Саричева не представляє небезпеки, адже острові немає жителів. Водночас співробітниця інституту уточнила, що там можуть бути військові. Небезпека з'явиться, якщо виверження вулкана посилиться.

Зараз ми спостерігаємо слабку термальну аномалію. Якщо буде посилення виверження, то небезпека може з'явитися для авіаліній, але за нинішнього стану справ для авіаліній небезпеки немає,

– повідомила співрозмовниця агентства.

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