Сумчане требуют справедливого наказания для дочки депутата, которая насмерть сбила человека

Сумчане устроили акцию протеста под прокуратурой. Они требуют, чтобы виновница страшного ДТП получила наказание.

О каком ДТП идет речь

Вечером, 30 марта, на трассе Сумы – Полтава внедорожник насмерть сбил молодую маму, 24-летнюю Марину Косяк.

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По словам очевидцев, за рулем была жена работника сумской прокуратуры, которая одновременно является дочерью местного депутата – Инна Вакула. Родные погибшего боятся, что виновная в смерти их дочери не получит реального наказания. Пока же подозреваемую даже не задержали.

Когда мы подошли к месту трагедии, то увидели, что наш ребенок лежит в луже крови. Я обнял ее и почувствовал знакомый запах, но она была уже холодная,

– рассказал отец погибшей Роман Косяк.

Он сообщил, что за десять дней с момента ДТП следствие ничего не сделало. Поэтому, предположили, что следствие тормозят специально.

На данный момент лицу, совершившему преступление, не вручено подозрение. Она не допрошена, и ей не был присвоен статус подозреваемой на стадии досудебного следствия,

– сказал адвокат семьи погибшей Андрей Петухов.

Также он добавил, что экспертизы были заказаны только через 8 дней после совершения преступления, а машину до сих пор не осмотрели.

Акция протеста в Сумах

Несколько десятков активистов пришли под прокуратуру Полтавской области. В знак протеста они разложили автошины, залитые красной краской, разбрасывали доллары и плакаты с призывами к правосудию. Они требуют надлежащего расследования смертельного ДТП с участием мажоров.



Митинг под прокуратурой Сумской области



Активисты требуют честного расследования



Неравнодушные призывают расследовать дела с участием мажоров

Этот случай стал последней точкой, чтобы выйти сюда и призвать прокуратуру, судей, правоохранителей, более тщательно вести следствие, а виновных привлекать к реальной ответственности,

– отметил участник митинга Николай Сурженко.

Что известно о водителе

Согласно декларации мужа, 39-летняя Инна Вакула владеет пятью земельными участками, квартирой, магазином и целым автопарком. В ее собственности есть семь машин – от грузовиков до внедорожников.

Между тем в прокуратуре отметили, что оснований для ее задержания нет. А дело из Сумской областной прокуратуры передали в Генеральную. Оттуда материалы должны передать в другую область, чтобы расследование проходило объективно и независимо.