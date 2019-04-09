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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Сумчане требуют справедливого наказания для дочки депутата, которая насмерть сбила человека

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      Сумчане устроили акцию протеста под прокуратурой. Они требуют, чтобы виновница страшного ДТП получила наказание.

      О каком ДТП идет речь

      Вечером, 30 марта, на трассе Сумы – Полтава внедорожник насмерть сбил молодую маму, 24-летнюю Марину Косяк.

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      По словам очевидцев, за рулем была жена работника сумской прокуратуры, которая одновременно является дочерью местного депутата – Инна Вакула. Родные погибшего боятся, что виновная в смерти их дочери не получит реального наказания. Пока же подозреваемую даже не задержали.

      Когда мы подошли к месту трагедии, то увидели, что наш ребенок лежит в луже крови. Я обнял ее и почувствовал знакомый запах, но она была уже холодная,
      – рассказал отец погибшей Роман Косяк.

      Он сообщил, что за десять дней с момента ДТП следствие ничего не сделало. Поэтому, предположили, что следствие тормозят специально.

      На данный момент лицу, совершившему преступление, не вручено подозрение. Она не допрошена, и ей не был присвоен статус подозреваемой на стадии досудебного следствия,
      – сказал адвокат семьи погибшей Андрей Петухов.

      Также он добавил, что экспертизы были заказаны только через 8 дней после совершения преступления, а машину до сих пор не осмотрели.

      Акция протеста в Сумах

      Несколько десятков активистов пришли под прокуратуру Полтавской области. В знак протеста они разложили автошины, залитые красной краской, разбрасывали доллары и плакаты с призывами к правосудию. Они требуют надлежащего расследования смертельного ДТП с участием мажоров.

      Мітинг під прокуратурою Полтавської області
      Митинг под прокуратурой Сумской области

      Активісти вимагають чесного розслідування
      Активисты требуют честного расследования

      Небайдужі закликають розслідувати справи за участю мажорів
      Неравнодушные призывают расследовать дела с участием мажоров

      Этот случай стал последней точкой, чтобы выйти сюда и призвать прокуратуру, судей, правоохранителей, более тщательно вести следствие, а виновных привлекать к реальной ответственности,
      – отметил участник митинга Николай Сурженко.

      Что известно о водителе

      Согласно декларации мужа, 39-летняя Инна Вакула владеет пятью земельными участками, квартирой, магазином и целым автопарком. В ее собственности есть семь машин – от грузовиков до внедорожников.

      Между тем в прокуратуре отметили, что оснований для ее задержания нет. А дело из Сумской областной прокуратуры передали в Генеральную. Оттуда материалы должны передать в другую область, чтобы расследование проходило объективно и независимо.

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      Теги: Новости Украины Расследования Жертвы Аварія у Сумах Сумы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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