Всемирный день Гарри Поттера отмечают 2 мая. Именно в этот день состоялась одна из самых эпических битв в истории человечества – за Хогвартс.

Каждый год волшебники со всего мира собираются вместе, чтобы устроить щемящий праздник.

Заметьте Какие у тебя отношения с поэзией: шуточный тест

Гарри, Рон и Гермиона уже подготовили приглашение для тебя. Праздничная сова выучила твой адрес и готова вылетать. Однако сперва друзья – волшебники хотят убедиться, что ты хорошо знаешь их историю.

Достань из своего потайного ящика волшебную палочку, пройди тест, и пусть вокруг творятся чудеса.

P. S. За время карантина Гермиона перечитала всю серию книг о Гарри Поттере. Посмотреть фильмы она не успела. Именно поэтому сегодня тебя ждет литературное путешествие в мир Джоан Ролинг.

Идеи для празднования Дня Гарри Поттера