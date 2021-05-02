Сумеешь ли ты покорить мир волшебников: магический тест ко Дню Гарри Поттера
Всемирный день Гарри Поттера отмечают 2 мая. Именно в этот день состоялась одна из самых эпических битв в истории человечества – за Хогвартс.
Источник:24 канал
Каждый год волшебники со всего мира собираются вместе, чтобы устроить щемящий праздник.
Заметьте Какие у тебя отношения с поэзией: шуточный тест
Гарри, Рон и Гермиона уже подготовили приглашение для тебя. Праздничная сова выучила твой адрес и готова вылетать. Однако сперва друзья – волшебники хотят убедиться, что ты хорошо знаешь их историю.
Достань из своего потайного ящика волшебную палочку, пройди тест, и пусть вокруг творятся чудеса.
P. S. За время карантина Гермиона перечитала всю серию книг о Гарри Поттере. Посмотреть фильмы она не успела. Именно поэтому сегодня тебя ждет литературное путешествие в мир Джоан Ролинг.
Идеи для празднования Дня Гарри Поттера
- Купи в ближайшей сувенирной лавке волшебную палочку. Этот полезный аксессуар не потеряет актуальности в любом сезоне. Пришло время показать всем, кто здесь амбассадор Хогвартса.
- Проведи время со своим патронусом. Годится любой вариант: поездка в заповедник, волонтерство в местном приюте для животных, приятная вечерний часок с домашним любимцем.
- Напиши собственную сказку. Этот опыт точно будет полезным. Даже если история не побьет рекорды "Гарри Поттера", ты сможешь больше узнать о волшебном мире, который живет внутри тебя.
- Подготовь друзьям маленькие подарки. Это может быть любая приятная безделушка: от карамельных леденцов до собственноручно связанного свитера.
- Побалуй себя любимым лакомством. В идеале отведай что-нибудь поттероманское. Например, шоколадный торт или пирог с патокой. Запивать все лучше горячим шоколадом с корицей.
- Твори чудеса. Чтобы стать волшебником или волшебницей, необязательно владеть магией.
Поделиться новостью