Чи зумієш ти підкорити світ чарівників: магічний тест до Дня Гаррі Поттера
Всесвітній день Гаррі Поттера відзначають 2 травня. Саме цього дня відбулася одна з найепічніших битв в історії людства – за Гоґвортс.
Джерело:24 канал
Щороку чарівники з усього світу збираються разом, щоб влаштувати щемливе свято.
Зауважте Які у тебе стосунки з поезією: жартівливий тест
Гаррі, Рон і Герміона вже підготували запрошення для тебе. Святкова сова вивчила твою адресу і готова вилітати. Однак спершу друзі-чарівники хочуть переконатися, що ти добре знаєш їхню історію.
Дістань зі своєї потаємної шухляди чарівну паличку, пройди тест, і нехай навколо творяться дива.
P. S. За час карантину Герміона перечитала усю серію книг про Гаррі Поттера. Переглянути фільми вона не встигла. Саме тому сьогодні тебе чекає літературна мандрівка у світ Джоан Ролінґ.
Ідеї для святкування Дня Гаррі Поттера
- Придбай у найближчій сувенірній крамниці чарівну паличку. Цей корисний аксесуар не втратить актуальності у будь-якому сезоні. Настав час показати усім, хто тут амбасадор (ка) Гоґвортсу.
- Проведи час зі своїм патронусом. Годиться будь-який варіант: поїздка у заповідник, волонтерство у місцевому притулку для тварин, приємна вечірня годинка з домашнім улюбленцем.
- Напиши власну казку. Цей досвід точно буде корисним. Навіть якщо історія не поб'є рекорди "Гаррі Поттера", ти зможеш більше дізнатися про чарівний світ, який живе всередині тебе.
- Підготуй друзям маленькі подарунки. Це може бути будь-яка приємна дрібничка: від карамельних льодяників до власноруч зв'язаного светра.
- Потіш себе улюбленими ласощами. В ідеалі скуштуй щось поттероманське. Наприклад, шоколадний торт або пиріг з патокою. Запивати усе найкраще гарячим шоколадом з корицею.
- Твори дива. Щоб стати чарівником або чарівницею, не обов'язково володіти магією.
Поділитися новиною