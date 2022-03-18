Впрочем, это не конечная цифра, ведь власти пообещали, что она будет расти. Об этом сообщил президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот.

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Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро

Отмечается, что сумма значительно превышает 6 миллионов евро замороженных активов, о которых сообщила парламенту в начале этой недели министр финансов Сигрид Кааг. Дело в том, что банки еще не передали правительству все детали относительно замороженных активов, поэтому разница в суммах такая большая.

Я считаю, что эта цифра будет расти и дальше,

– заявил Кнот.

По словам главы центробанка, большинство российских связей в Нидерландах осуществляется через трастовый офис. Активы не расположены в Нидерландах, поэтому мало что можно заморозить.

Кроме того, Кабмин страны объявил о чрезвычайном законе, который может запретить голландским трастовым офисам предоставлять услуги российским клиентам. А доверительные офисы уже принимают меры для разрыва связей с Россией, учитывая санкции ЕС против страны из-за ее вторжения в Украину.

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