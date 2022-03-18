Втім, це не кінцева цифра, адже влада пообіцяла, що вона зростатиме. Про це повідомив президент центрального банку Нідерландів DNB Клаас Кнот.

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Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

Зазначається, що ця сума значно перевищує 6 мільйонів євро заморожених активів, про які повідомила парламенту на початку цього тижня міністр фінансів Сігрід Кааг. Річ у тім, що, банки ще не передали уряду всі деталі щодо заморожених активів, тому різниця в сумах така велика.

Я вважаю, що ця цифра буде рости і далі,

– заявив Кнот.

За словами глави центробанку, більшість російських зв'язків у Нідерландах здійснюються через трастовий офіс. Активи не розташовані в Нідерландах, тому тут мало що можна заморозити.

Крім того, Кабмін країни оголосив про надзвичайний закон, який може заборонити голландським трастовим офісам надавати послуги російським клієнтам. А довірчі офіси вже вживають заходів для розриву зв'язків з Росією, враховуючи санкції ЄС проти країни через її вторгнення в Україну.

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