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      Сумы затопило: в городе прошел сильный ливень – видео

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      Больше всего пострадали несколько улиц
      Больше всего пострадали несколько улиц / Скриншот из видео 0542.ua

      В Сумах прошел мощный ливень 1 мая. Местные жители в соцсетях сообщают о затоплении улиц.

      Больше всего, как утверждают очевидцы, пострадали три улицы – Лушпы, Прокофьева и СКД, Об этом сообщил сайт города 0542.ua.

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      Ливневая канализация не могла справиться с таким большим количеством воды. Транспорту пришлось двигаться по полностью затопленных улицах.

      Смотрите видео из соцсетей:

      Отметим, что по прогнозам синоптиков 1 мая дожди и грозы – на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также дожди – в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Погода Сумы
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