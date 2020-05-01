Сумы затопило: в городе прошел сильный ливень – видео

В Сумах прошел мощный ливень 1 мая. Местные жители в соцсетях сообщают о затоплении улиц.

Больше всего, как утверждают очевидцы, пострадали три улицы – Лушпы, Прокофьева и СКД, Об этом сообщил сайт города 0542.ua.

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Ливневая канализация не могла справиться с таким большим количеством воды. Транспорту пришлось двигаться по полностью затопленных улицах.

Смотрите видео из соцсетей:

Отметим, что по прогнозам синоптиков 1 мая дожди и грозы – на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также дожди – в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.