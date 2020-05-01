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      Суми затопило: у місті пройшла сильна злива – відео

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      Найбільше постраждали кілька вулиць
      Найбільше постраждали кілька вулиць / Скриншот з відео 0542.ua

      У Сумах пройшла потужна злива 1 травня. Місцеві жителі повідомляють про затоплення вулиць у соцмережах.

      Найбільше, як стверджують очевидці, постраждали три вулиці – Лушпи, Прокоф'єва та СКД, Про це повідомив сайт міста 0542.ua.

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      Зливова каналізація не могла справитись з такою великою кількістю води. Транспорту довелось рухатись по повністю затоплених вулицях.

      Дивіться відео з соцмереж:

      Зазначимо, що за прогнозами синоптиків 1 травня дощі та грози – на Закарпатті, Львівщині, у Івано-Франківській та Чернівецькій області. Також дощі – у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Погода Суми
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