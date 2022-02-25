В частности, такой инцидент произошел в церкви на улице Троицкой в ​​Сумах, дезинформировали украинцев. В Сумской ОВА говорят, что подобное происходило по всей области.

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Священники, мол, говорили о том, что Сумщина сдалась врагу. Однако это фейк.

"Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации. В настоящее время война ведется не только милитаризованная. В первую очередь, это информационная война. Пожалуйста, взвешивайте это и будьте бдительны!", – говорят в Сумской военной администрации.

Добавим, что в Шосткинском районе на Сумщине колонны вражеской техники дошли до села Дубовичи. Оккупанты расстреливали все по дороге. Вооруженные силы отражают атаки.

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