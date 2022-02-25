Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях Министерства обороны Украины 25 февраля.

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"Приходи, защищай свое государство – Украину. Слава Украине!" – слышен на ролике голос за кадром.

Стоит отметить, что киевляне массово откликнулись на призыв взять в руки оружие. Они готовы помогать и поддерживать Вооруженные силы Украины в защите родного города – украинской столицы.

Киевляне массово откликнулись на призыв защищать столицу: смотрите видео