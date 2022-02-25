Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях Министерства обороны Украины 25 февраля.
Читайте также Будет непросто, но Киев не сдадим, – заместитель министра обороны
"Приходи, защищай свое государство – Украину. Слава Украине!" – слышен на ролике голос за кадром.
Стоит отметить, что киевляне массово откликнулись на призыв взять в руки оружие. Они готовы помогать и поддерживать Вооруженные силы Украины в защите родного города – украинской столицы.
Киевляне массово откликнулись на призыв защищать столицу: смотрите видео