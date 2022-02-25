Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах Міністерства оборони України 25 лютого.
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"Приходь захищай свою державу – Україну. Слава Україні!" – чутно на ролику голос за кадром.
Варто зазначити, що кияни масово відгукнулися на заклик взяти до рук зброю. Вони готові допомагати та підтримувати Збройні сили України у захисті рідного міста – української столиці.
Кияни масово відгукнулися на заклик захищати столицю: дивіться відео