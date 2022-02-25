Ганна Маляр певна, що столиця вистоїть під час повномасштабної російсько-української війни. Кияни не раз доводили своє вміння гуртуватись.

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Маляр: З нами Збройні сили України

Маляр від імені Міністерства оборони відзначила, що українці не побоялись посиленої атаки Росії та масово поповнюють лави територіальної оборони. Ба більше, помітно, що мешканці Києва озброїлись.

Буде непросто, але ми своє місто (Київ – 24 канал) не здамо!

– наголосила заступниця глави Міноборони.

За її словами, мешканці Києва готові до оборони міста. "З нами Збройні сили України – мужні й незламні", – додала Маляр.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!