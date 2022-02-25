Анна Маляр уверена, что столица выстоит во время полномасштабной российско-украинской войны. Киевляне не раз доказывали свое умение сплачиваться.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Маляр: с нами Вооруженные Силы Украины
Маляр от имени Министерства обороны отметила, что украинцы не побоялись усиленной атаки России и массово пополняют ряды территориальной обороны. Более того, заметно, что жители Киева вооружились.
Будет непросто, но мы свой город (Киев – 24 канал) не сдадим!
– подчеркнула заместитель главы Минобороны.
По ее словам, жители Киева готовы к обороне города. "С нами Вооруженные Силы Украины – мужественные и несокрушимые", – добавила Маляр.