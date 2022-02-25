Анна Маляр уверена, что столица выстоит во время полномасштабной российско-украинской войны. Киевляне не раз доказывали свое умение сплачиваться.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Маляр: с нами Вооруженные Силы Украины

Маляр от имени Министерства обороны отметила, что украинцы не побоялись усиленной атаки России и массово пополняют ряды территориальной обороны. Более того, заметно, что жители Киева вооружились.

Будет непросто, но мы свой город (Киев – 24 канал) не сдадим!

– подчеркнула заместитель главы Минобороны.

По ее словам, жители Киева готовы к обороне города. "С нами Вооруженные Силы Украины – мужественные и несокрушимые", – добавила Маляр.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!