Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что гордится волонтерами и благодарит каждого, кто приобщился к помощи Сумщине.

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Постоянное взаимодействие волонтерских центров и штабов – это настоящая сеть помощи,

– объяснил Живицкий.

Глава ОВА рассказал, что сейчас медикаменты, продукты и детское питание разгружают. Живицкий пообещал, что вскоре это поступит всем нуждающимся в помощи.

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