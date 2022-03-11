Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что гордится волонтерами и благодарит каждого, кто приобщился к помощи Сумщине.
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Постоянное взаимодействие волонтерских центров и штабов – это настоящая сеть помощи,
– объяснил Живицкий.
Глава ОВА рассказал, что сейчас медикаменты, продукты и детское питание разгружают. Живицкий пообещал, что вскоре это поступит всем нуждающимся в помощи.
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