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Сумщина приглашает туристов на "молодильные яблоки" и чудодейственное варенье

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Чудо-яблоня, признана памятником природы общегосударственного значения, начала плодоносить в Кролевце Сумской области. Такого урожая, говорят местные, здесь не видели с десяток лет. И убеждают, что плоды дерева – целебные, поэтому отведать их приезжают туристы со всей Украины.

На вид как будто яблоневый сад, разросшийся на 10 соток, а на самом деле – одно дерево, которому уже 200 лет и которое до сих пор плодоносят. Материнского ствола уже давно нет, а ветви разрослись и образовали отдельные стволы. Явление – уникальное, по словам биологов. Именно поэтому яблоню-колонию в Кролевце Сумской области признали памятником природы общегосударственного значения, а еще – одним из семи чудес Украины.

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Работники станции натуралистов, которые ухаживают за деревом, верят в то, что и яблоня, и плоды обладают чудодейственными свойствами.


Это на самом деле одно дерево, которому уже 200 лет и которое до сих пор плодоносит

Прогулки по саду лишают усталости, а яблоки делают моложе.

Бывает, приезжают люди, а яблок уже нет. "Может у вас там где одно какое-то есть – дайте хоть попробовать", – просят,
– рассказывает работница станции натуралистов Инна Коноваленко.

Поэтому здесь заранее собирают яблоки и готовят варенье. Рецепт его не раскрывают, однако уверяют: чтобы сохранить магические свойства, готовить надо с любовью и не один день.

Теги: Новости Украины отдых Сумы
Источник: 24 Канал
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