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Сумщина запрошує туристів на "молодильні яблука" і чудодійне варення

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Диво-яблуня, визнана пам'яткою природи загальнодержавного значення, почала плодоносити у Кролевці на Сумщині. Такого врожаю, говорять місцеві, тут не бачили з десяток років. І переконують, що плоди дерева – цілющі, тож скуштувати їх приїздять туристи з усієї України.

На вигляд наче яблуневий сад, що розрісся на 10 соток, а насправді – одне дерево, якому вже 200 років і яке досі плодоносить. Материнського стовбура уже давно немає, а гілки розрослися і утворили окремі стовбури. Явище – унікальне, за словами біологів. Саме тому яблуню-колонію у Кролевці на Сумщині визнали пам'яткою природи загальнодержавного значення, а ще – одним із семи чудес України.

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Працівники станції натуралістів, які доглядають за деревом, вірять в те, що і яблуня, і плоди мають чудодійні властивості.


Це насправді одне дерево, якому вже 200 років і яке досі плодоносить

Прогулянки садом позбавляють втоми, а яблука роблять молодшим.

Буває, приїжджають люди, а уже яблук немає. "Може у вас там десь одне якесь є – дайте хоч спробувати", – просять,
– розповідає працівниця станції натуралістів Інна Коноваленко.

Тому доглядальники заздалегідь збирають яблука та готують варення. Рецепт його не розкривають, проте запевняють: аби зберегти магічні властивості, готувати треба з любов'ю і не один день.

Теги: Новини України відпочинок Суми
Джерело: 24 Канал
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