Сумщина прощается с защитником Украины

В Конотопе похоронили 19-летнего защитника Украины, который погиб на востоке.

Боец "Правого сектора" Андрей Кривич с позывным "Дилли" погиб 27 марта на Светлодарской дуге от пули снайпера. Известно, что парень учился в Сумском педагогическом университете, мечтал стать военным психологом.



19-летний Андрей Кривич погиб на Донбассе

Похоронили бойца в его родном Конотопе. В последний путь Андрея Кривича провожала огромная автоколонна. Город объявил трехдневный траур, который сегодня заканчивается.