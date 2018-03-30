Сумщина прощается с защитником Украины
В Конотопе похоронили 19-летнего защитника Украины, который погиб на востоке.
Боец "Правого сектора" Андрей Кривич с позывным "Дилли" погиб 27 марта на Светлодарской дуге от пули снайпера. Известно, что парень учился в Сумском педагогическом университете, мечтал стать военным психологом.
19-летний Андрей Кривич погиб на Донбассе
Похоронили бойца в его родном Конотопе. В последний путь Андрея Кривича провожала огромная автоколонна. Город объявил трехдневный траур, который сегодня заканчивается.
Источник: 24 Канал
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