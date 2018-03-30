Сумщина прощається з захисником України
У Конотопі поховали 19-річного захисника України, який загинув на сході.
Боєць "Правого сектору" Андрій Кривич із позивним "Діллі" загинув 27 березня на Світлодарській дузі від кулі снайпера. Відомо, що хлопець навчався в Сумському педагогічному університеті, мріяв стати військовим психологом.
19-річний Андрій Кривич загинув на Донбасі
Поховали бійця у його рідному Конотопі. В останню путь Андрія Кривича проводжала величезна автоколона. Місто оголосило триденну жалобу, яка сьогодні закінчується.
Джерело: 24 Канал
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