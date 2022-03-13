Новость сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской областной военной администрации. В соцсетях он оперативно информирует о ситуации в области.

Заметьте Из 14 гуманитарных коридоров заработали 9, – Верещук

Сумщина! 13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и в дальнейшем,

– говорится в сообщении.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что 12 марта с Сумщины удалось эвакуировать 8 тысяч человек.

Брифинг Ирины Верещук о гуманитарных коридорах: смотрите видео