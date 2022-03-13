Новину повідомив Дмитро Живицький – очільник Сумської обласної військової адміністрації. У соцмережах він оперативно інформує про ситуацію в області.

Зауважте З 14 гуманітарних коридорів запрацювали 9, – Верещук

Сумщина! 13 березня 2022 "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі,

– мовиться у повідомленні.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що 12 березня з Сумщини вдалося евакуювати 8 тисяч людей.

Брифінг Ірини Верещук про гуманітарні коридори: дивіться відео