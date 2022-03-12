Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій розповіла під час брифінгу. Вона перерахувала, які коридори спрацювали, а які ні та чому це сталось.

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Які гуманітарні коридори відкрили:

Суми: допомогли близько 8 тисячам людей.

допомогли близько 8 тисячам людей. Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка: виїхало близько 3 тисяч людей.

виїхало близько 3 тисяч людей. Київська область: частково спрацював. Ворзель та Ірпінь – не спрацював. З Бучі вивезли майже тисячу людей.

частково спрацював. Ворзель та Ірпінь – не спрацював. З вивезли майже тисячу людей. З Гостомеля вивезли 600 осіб.

Коридор з Енергодара не спрацював

Тим часом коридор у Запорізькій області, а саме з Енергодара, не спрацював. Верещук розповіла, що колону гуманітарного вантажу зупинили у Василівці і російські окупанти не пропустили її далі.

Зараз колона залишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення,

– зауважила Верещук.

Віцепрем'єрка також додала, що напередодні до міста прибув гуманітарний вантаж, проте його частково розікрали окупанти.

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Дивіться брифінг Ірини Верещук: