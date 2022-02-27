Военные отметили, чтобы гражданские находились в безопасном месте, пока украинские защитники дают отпор оккупантам.

Внимание В направлении Сум и Прилук врагу удалось вклиниться на 200 километров: оккупантов остановили

Утром в Сумской ОГА также предупреждали, что в областной центр направляется большая колонна вражеской техники. Местных жителей призывали быть осторожными.

Сумской район! Идут бои. Сумы, направление на Харьков, Низы. Будьте в безопасном месте!

– об этом сообщила военная.

Еще по состоянию на 12 часов 27 февраля было известно, что в направлении Сум и Прилук российские оккупанты вклинились на глубину до 200 километров. Однако украинская сторона остановила их.

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