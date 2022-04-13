Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Чиновник подчеркнул, что количество найденных убитых, к сожалению, увеличивается с каждым днем.

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Ситуация в Сумской области

По словам Живицкого, в Сумской области каждый день находят тела со связанными руками, следами пыток, пулевыми выстрелами в голову. Множество людей пропали без вести, есть те, кто находится в плену оккупантов – по ним работает переговорная группа.

Очень многие граждане, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем. На дорогах, трассах и в лесах найдены расстрелянные автомобили, что произошло с людьми из этих авто – неизвестно,

– отметил глава Сумской ОВА.

Живицкий подчеркнул, что люди, пережившие оккупацию, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники, имеют серьезную психологическую травму.

Оккупанты обстреливали все вокруг, били из танков, автоматов и гранатометов по мирным жителям, по старикам и детям. Люди прятались на болотах, сельхозпредприятиях, в силосных ямах. "Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе", – добавил глава Сумской ОВА.

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Кстати, вместе с тем в регионе постепенно восстанавливают объекты критической инфраструктуры. В частности, в последние дни в области возобновили электроснабжение почти 25 тысяч абонентов, еще около 500 домохозяйств остаются без света.

Дмитрий Живицкий также рассказал, что в Сумской области возобновляется проезд по дорогам, идет процесс разминирования. Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение с рядом городов Сумщины, активно осуществляется посевная кампания.

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