Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Посадовець підкреслив, що кількість знайдених вбитих, на жаль, збільшується з кожним днем.

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Ситуація на Сумщині

За словами Живицького, у Сумській області щодня знаходять тіла зі зв'язаними руками, слідами катувань, кулевими пострілами у голову. Безліч людей пропали безвісти, є ті, хто перебуває у полоні окупантів – по них працює переговорна група.

Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо. На дорогах, трасах і в лісах знайдені розстріляні автівки, що сталось з людьми з цих авто – достеменно невідомо,

– зазначив очільник Сумської ОВА.

Живицький наголосив, що люди, які пережили окупацію, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки, мають серйозну психологічну травму.

Окупанти обстрілювали все навколо, гатили з танків, автоматів та гранатометів по мирних мешканцях, по стареньких і дітях. Люди переховувались на болотах, сільгосппідприємствах, у силосних ямах. "Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", – додав голова Сумської ОВА.

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До слова, разом з тим у регіоні поступово відновлюють об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, останніми днями в області відновили електропостачання для майже 25 тисяч абонентів, ще близько 500 домогосподарств залишаються без світла.

Дмитро Живицький також розповів, що у Сумській області відновлюється проїзд по дорогах, йде процес розмінування. Крім того, відновлюється залізничне сполучення з низкою міст Сумщини, активно здійснюється посівна кампанія.

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