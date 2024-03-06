На севере Сумской области российские войска применили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0.5. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

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В Сумской ОВА описали угрозу

Артюх рассказал, что оккупанты заминировали местность в двух населенных пунктах Шосткинского района. Он отметил, что бомбы дистанционного минирования запрещены международными конвенциями.

Одна бомба накрывает 500 – 600 метров по периметру, поэтому эти два населенных пункта перекрыты,

– добавил глава ОВА.

Оккупанты заминировали магазины, частные дома, дороги. В ГСЧС предупредили местных жителей, что сегодня начнется разминирование этих территорий.

Разминирование этих бомб является очень хлопотным процессом, ведь одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0.5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения.

Важно! По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выпирающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей.

Артюх подчеркнул, что это первый случай применения такого оружия в Сумской области.

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