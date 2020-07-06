В селе в Ахтырском районе на реке Ворскла утонула юрисконсультантка управления имуществом Карина Козупица. Вместе с еще одним мужчиной она ныряла с аквалангом.

Погибшая работала главным специалисткой в ​​юридическом отдела управления имуществом. О ее смерти сообщили в пресс-служба Сумского областного совета.

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Как произошла трагедия

В пресс-служба Сумского Управление ГСЧС сообщили, что около 16 часов в селе Климентово Ахтырского района тело женщины подняли местные жители. Через 3:00 из реки подняли тело 34-летнего мужчины. Однако пришлось это делать работникам Сумской городской водолазно-спасательной службы.

Местное издание The Sumy Post сообщает, что чиновница погибла при попытке нырнуть с аквалангом.

Что известно о Карину Козупицю?

Родилась городе Тростянец Сумской области. В 2012 году закончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".



С 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой районной государственной администрации, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции.



С ноября 2016 начала свою работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.



Лишь недавно Карине исполнилось 30 лет / Фото с ее фейсбук-страницы

В полиции детали трагедии пока не сообщается.

Село Климентово лежит вдоль реки Ворскла – смотрите карту