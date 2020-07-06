У селі в Охтирському районі на річці Ворскла потонула юрисконсультантка управління майном Каріна Козупиця. Разом з іще одним чоловіком вона пірнала з аквалангом.

Загибла працювала головною спеціалісткою у юридичному відділу управління майном. Про її смерть повідомили у пресслужбі Сумської обласної ради.

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Як сталася трагедія

У пресслужбі Сумського Управління ДСНС повідомили, що близько 16 години у селі Климентове Охтирського району тіло жінки підняли місцеві жителі. Через три години з річки підняли тіло 34-річного чоловіка. Однак довелося це робити працівникам Сумської міської водолазно-рятувальної служби.

Місцеве видання The Sumy Post повідомляє, що чиновниця загинула при спробі пірнути з аквалангом.

Що відомо про Каріну Козупицю? Народилася місті Тростянець Сумської області. У 2012 році закінчила Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".



З 2012 року працювала на різних посадах у відділі Держкомзему у Тростянецькому районі, секторі державного земельного кадастру відділу Держземагентства у Тростянецькому районі, Тростянецькій районній державній адміністрації, Управлінні патрульної Служби МВС у місті Харкові, Департаменті патрульної поліції.



З листопада 2016 року розпочала свою роботу в Управлінні майном Сумської обласної ради.



Лише нещодавно Каріні виповнилося 30 років / Фото з її фейсбук-сторінки

У поліції деталі трагедії поки не повідомляють.

Село Климентове лежить уздовж річки Ворскла – дивіться карту