На Прикарпатті знайшли тіло жінки, яка зникла під час повеней: фото
Негода на Заході зруйнували не тільки дороги та будинки, а й вбила 4 людей. У Івано-Франківській області у селі Пнів на березі річки Бистриця-Надвірнянська виявили тіло жінки, яку розшукували ще з минулого тижня.
Чернадчук Орися Іванівна зникла під час негоди у регіоні, повідомляє пресслужба поліції.
Зверніть увагу ЄС допоможе Україні з ліквідацією наслідків повені
Загиблій 65 років, пошуки тривали з 25 червня. Однак зникла жінка ще 22 червня, саме коли почалися сильні паводки. Тоді вона пішла з дому в ліс по ягоди.
Загиблу знайшли через тиждень пошуків
Попередньо, жінка померла через утоплення, повідомляє видання Galka.if.ua. Водночас у поліції додали, що на тілі жінки не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановить експертиза.
Зауважимо, що у західних областях продовжують ліквідовувати наслідки масштабних повеней. У гірські села Верховинщини 2 липня доставили чергову партію продуктів. Повінь на Прикарпатті визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. А рівень води у річках Прикарпаття 3 – 4 липня знову підніметься.
Повені на Заході через негоду: що відомо
- Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.
- Найскладніша ситуація на Прикарпатті та Буковині.
- Через стихію постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура. Загинули 4 людей.
- Для населення вже виділили 754 мільйони гривень.
- Для ліквідації наслідків негоди потрібно понад два мільярди гривень.
- Україна звернулася за допомогою до НАТО та ЄС.