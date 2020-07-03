Негода на Заході зруйнували не тільки дороги та будинки, а й вбила 4 людей. У Івано-Франківській області у селі Пнів на березі річки Бистриця-Надвірнянська виявили тіло жінки, яку розшукували ще з минулого тижня.

Чернадчук Орися Іванівна зникла під час негоди у регіоні, повідомляє пресслужба поліції.

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Загиблій 65 років, пошуки тривали з 25 червня. Однак зникла жінка ще 22 червня, саме коли почалися сильні паводки. Тоді вона пішла з дому в ліс по ягоди.



Загиблу знайшли через тиждень пошуків

Попередньо, жінка померла через утоплення, повідомляє видання Galka.if.ua. Водночас у поліції додали, що на тілі жінки не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Зауважимо, що у західних областях продовжують ліквідовувати наслідки масштабних повеней. У гірські села Верховинщини 2 липня доставили чергову партію продуктів. Повінь на Прикарпатті визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. А рівень води у річках Прикарпаття 3 – 4 липня знову підніметься.

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