На Прикарпатье нашли тело женщины, которая исчезла во время наводнений: фото
Непогода на Западе разрушила не только дороги и дома, но и убила 4 людей. В Ивано-Франковской области в селе Пнив на берегу реки Быстрица-Надворнянская обнаружили тело женщины, которую разыскивали еще с прошлой недели.
Чернадчук Арина Ивановна исчезла во время непогоды в регионе, сообщает пресс-служба полиции.
Обратите внимание ЕС поможет Украине с ликвидацией последствий наводнения
Погибшей 65 лет, поиски продолжались с 25 июня. Однако исчезла женщина еще 22 июня, именно когда начались сильные паводки. Тогда она ушла из дома в лес за ягодами.
Погибшую нашли через неделю поисков
Предварительно считается, что женщина умерла по причине утопления, сообщает издание Galka.if.ua. В то же время в полиции добавили, что на теле женщины не обнаружено следов насильственной смерти. Окончательную причину смерти установит экспертиза.
Заметим, что в западных областях продолжают ликвидировать последствия масштабных наводнений. В горные села Верховинщины 2 июля доставили очередную партию продуктов. Наводнение на Прикарпатье признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. А уровень воды в реках Прикарпатья 3 – 4 июля снова поднимется.
Наводнения на Западе из-за непогоды: что известно
- Осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
- Самая сложная ситуация на Прикарпатье и Буковине.
- Из-за стихии пострадало много людей, дорог и местная инфраструктура. Погибли 4 человека.
- Для населения уже выделили 754 миллиона гривен.
- Для ликвидации последствий непогоды нужно более двух миллиардов гривен.
- Украина обратилась за помощью к НАТО и ЕС.