Непогода на Западе разрушила не только дороги и дома, но и убила 4 людей. В Ивано-Франковской области в селе Пнив на берегу реки Быстрица-Надворнянская обнаружили тело женщины, которую разыскивали еще с прошлой недели.

Чернадчук Арина Ивановна исчезла во время непогоды в регионе, сообщает пресс-служба полиции.

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Погибшей 65 лет, поиски продолжались с 25 июня. Однако исчезла женщина еще 22 июня, именно когда начались сильные паводки. Тогда она ушла из дома в лес за ягодами.



Погибшую нашли через неделю поисков

Предварительно считается, что женщина умерла по причине утопления, сообщает издание Galka.if.ua. В то же время в полиции добавили, что на теле женщины не обнаружено следов насильственной смерти. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Заметим, что в западных областях продолжают ликвидировать последствия масштабных наводнений. В горные села Верховинщины 2 июля доставили очередную партию продуктов. Наводнение на Прикарпатье признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. А уровень воды в реках Прикарпатья 3 – 4 июля снова поднимется.

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