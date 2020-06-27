В Евросоюзе активировали Механизм гражданской защиты, цель которого помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв уже откликнулась Швеция.

Первой откликнулась Швеция

Шведы готовы предоставить Украине более километра барьеров от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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Также Евросоюз поможет с картографией в пострадавших регионах, используя спутниковую систему ЕС.

Евросоюз придерживается своих обязательств помогать в случаях климатических катастроф. Мы искренне благодарны Швеции за мгновенный ответ. Мы и в дальнейшем будем демонстрировать нашу поддержку людям из пострадавших регионов,

– заявил комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Раньше деньги обещали выделить США и Венгрия

Отметим, руку помощи Украине подали США. В Вашингтоне сообщили, что предоставят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий непогоды. Однако когда поступят деньги – пока неизвестно.

Венгрия ранее заявила, что готова предоставить 50 миллионов долларов на строительство дорог на Закарпатье.