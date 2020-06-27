У Євросоюзі активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик уже відгукнулась Швеція.

Першою відгукнулась Швеція

Шведи готові надати Україні понад кілометр бар'єрів від паводків та 250 шлангів, а також фахову допомогу експертів. Про це мовиться на сайті Єврокомісії.

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Також Євросоюз допоможе з картографією у постраждалих регіонах, використовуючи супутникову систему ЄС.

Євросоюз дотримується своїх зобов'язань допомагати у випадках кліматичних катастроф. Ми щиро вдячні Швеції за миттєву відповідь. Ми і надалі демонструватимемо нашу підтримку людям з постраждалих регіонів,

– заявив комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Раніше гроші обіцяли виділити США та Угорщина

Зазначимо, руку допомоги Україні подали США. У Вашингтоні повідомили, що нададуть Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків негоди. Проте коли надійдуть гроші – наразі невідомо.



Угорщина раніше заявила, що готова надати 50 мільйонів доларів на будівництво доріг на Закарпатті.