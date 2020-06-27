У США 27 червня заявили, що виділять Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків повеней на Західній Україні. Коли саме надійдуть гроші наразі невідомо.

Інформацію про виділення коштів оприлюднило посольство США в Україні на своїй фейсбук-сторінці.

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Американські дипломати наголосили, що підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней в західних регіонах.

В посольстві також зазначили, що тісно співпрацюватимуть з українським урядом для забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки катастрофи.

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