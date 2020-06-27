В США 27 июня заявили, что выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений на Западной Украине. Когда именно поступят деньги, пока неизвестно.

Информацию о выделении средств обнародовало посольство США в Украине на своей странице в фейсбук.

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Американские дипломаты отметили, что поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений в западных регионах.

В посольстве также отметили, что будут тесно сотрудничать с украинским правительством для обеспечения быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия катастрофы.

Кто еще готов помочь Украине преодолеть последствия наводнения

Венгрия поможет Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют выделить 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье.

В то же время МИД Украины обратился к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обратилась, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

Обратите внимание! Правительство уже выделило 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область. Всего на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.

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Спасатели до сих пор борются с последствиями наводнений, которые прошли на Западной Украине. Некоторые города и села до сих пор подтоплены и без электро- и газоснабжения. Дороги в регионе тоже разрушены.

Подтопленными остаются 180 населенных пунктов. Больше всего из них – в Ивано-Франковской области – 132. Далее следуют Черновицкая (28), Львовская (13), Тернопольская (7) области.

Остается обесточенными восемь населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Вследствие непогоды погибли три человека в Ивано-Франковской области.

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