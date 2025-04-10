Благодаря точечному удару украинские бойцы уничтожили оккупантов, которые пытались прорваться на трех квадроциклах, а также укрытие российской диверсионной группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Что известно о ситуации на Сумщине

Как рассказали в бригаде, передвижения россиян отслеживали украинские разведывательные беспилотники. Затем по цели направили ударные FPV-дроны. Там отмечают, что БпЛА Сил обороны начали "охотиться" на россиян как только передовая группа противника зашла в населенный пункт.

Бойцы Сил обороны не дали врагу закрепиться в Басовке: видео 36-й отдельной бригады морской пехоты

Добавим, что, согласно заявлению пресс-службы Оперативного командования "Север", в течение суток российская армия осуществила 205 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Стоит заметить, что на Сумщине фиксируется рост плотности ударов с использованием авиабомб, КАБов и ударных FPV-дронов.

Отметим, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Он добавил, что уже почти неделю наблюдается практически вдвое большее количество наступательных действий врага на всех основных направлениях.