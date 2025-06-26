Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Какова ситуация в Сумской области

Андрей Коваленко отметил, что продвижение россиян в Сумской области пока удалось остановить.

Как и говорил, на Сумщине российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их медленное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено, по состоянию на сегодня,

– написал он.

По его словам, случаи дезертирства среди российских военных фиксируют еще на территории Курской области, в частности в Льгове и Рыльске, куда их перемещают для дальнейшей переброски через границу.

К слову, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что в Сумской области зафиксированы попытки прорыва диверсионных групп России в Хотинской и Юнаковской общинах, хотя активность противника уменьшилась.