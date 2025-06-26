По данным высокопоставленных чиновников НАТО, россияне могут попытаться обойти город. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что невозможно окружить или зайти в Сумы, привлекая только штурмовые группы.

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Окружат ли Россия Сумы

Андрей Коваленко отметил, что во время наступления на приграничные регионы Сумщины враг почти не использует военную технику.

Россияне действуют штурмовыми группами по 10 – 15 человек, поскольку, если техника и заходит, то ее очень быстро уничтожают,

– сказал он.

Из-за значительного накопления сил врага на Курском направлении, говорится о более 60 тысяч военных, россиянам удается незаметно заходить на территорию Сумской области. Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации, о закреплении в определенных населенных пунктах не говорится.

Какая ситуация на Сумщине: карта

Большие потери россиян сказались, поэтому определенное продвижение на Сумщине, на большинстве участков, остановлено.

По состоянию на сейчас, враг не дойдет до Сум. Конечно, угроза ударов есть, но угрозы окружения и захвата города нет. У россиян нет достаточно сил, чтобы идти вперед, ведь для этого необходимо значительное количество бронетехники и технологическое преимущество,

– отметил Андрей Коваленко.

Он добавил, что из-за значительного преимущества Сил обороны в дронах удалось нивелировать преимущество россиян в технике.

Интересно, что ситуация на Сумщине создает серьезные трудности для российских войск – ожидаемых прорывов у них нет. Президент Владимир Зеленский заявил, что неудачи оккупантов на этом направлении могут привести к усилению санкционного давления со стороны Дональда Трампа. По его словам, последнее время россияне продвинулись лишь на 200 метров, но украинские войска оттеснили их обратно на 200 – 400 метров.