Как сообщили в ЦПК, в первую очередь нужна еда, товары первой необходимости, а также автомобили.
Важно ВСУ остановили врага в Чернигове и Сумах: противник перегруппировывается
Сумская тероборона просит волонтеров помочь с:
- продуктами,
- горячей пищей, чаем,
- кофе, сахаром,
- сигаретами;
- водителями с авто для доставки.
Ситуация на Сумщине
- Россия в ночь на 24 февраля коварно напала на Украину. Враг нанес удары по складам на Сумщине. Российские оккупанты зашли в город Ахтырка. Вражеские войска в центре города.
- Украинские защитники отбивали врага на этом направлении и благодаря Javelin успешно уничтожили 15 танков государства-агрессора.
- Впоследствии тероборона отбила наступление, противник отступил из Сумской области. В Сумах у кадетского корпуса закончился победный бой. Ахтырка на Сумщине полностью перешла под контроль наших защитников.