Как сообщили в ЦПК, в первую очередь нужна еда, товары первой необходимости, а также автомобили.

Важно ВСУ остановили врага в Чернигове и Сумах: противник перегруппировывается

Сумская тероборона просит волонтеров помочь с:

  • продуктами,
  • горячей пищей, чаем,
  • кофе, сахаром,
  • сигаретами;
  • водителями с авто для доставки.

Ситуация на Сумщине

  • Россия в ночь на 24 февраля коварно напала на Украину. Враг нанес удары по складам на Сумщине. Российские оккупанты зашли в город Ахтырка. Вражеские войска в центре города.
  • Украинские защитники отбивали врага на этом направлении и благодаря Javelin успешно уничтожили 15 танков государства-агрессора.
  • Впоследствии тероборона отбила наступление, противник отступил из Сумской области. В Сумах у кадетского корпуса закончился победный бой. Ахтырка на Сумщине полностью перешла под контроль наших защитников.