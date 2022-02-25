Как сообщили в ЦПК, в первую очередь нужна еда, товары первой необходимости, а также автомобили.

Важно ВСУ остановили врага в Чернигове и Сумах: противник перегруппировывается

Сумская тероборона просит волонтеров помочь с:

продуктами,

горячей пищей, чаем,

кофе, сахаром,

сигаретами;

водителями с авто для доставки.

Обратите внимание! В ЦПК призвали контактировать с Екатериной Михалевой.

Ситуация на Сумщине