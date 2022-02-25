Як повідомили у ЦПК, першочергово потрібна їжа, товари першої необхідності, а також автомобілі.

Важливо ЗСУ зупинили ворога у Чернігові та Сумах: противник перегруповується

Сумська тероборона просить волонтерів допомогти з:

  • продуктами,
  • гарячою їжею, чаєм,
  • кавою, цукром,
  • цигарками;
  • водії з авто для доставки.

Ситуація на Сумщині

  • Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Ворог завдав удари по складах на Сумщині. Російські окупанти зайшли у місто Охтирці. Ворожі війська столи у центрі міста.
  • Українські захисники відбивали ворога на цьому напрямку і завдяки Javelin успішно знищили 15 танків держави-агресорки.
  • Згодом тероборона відбила наступ, противник відступив з Сумської області. У Сумах біля кадетського корпусу закінчився переможний бій. Охтирка, що на Сумщині, повністю перейшла під контроль наших захисників.